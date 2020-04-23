Москва, , 00:23 — REGNUM Каждый седьмой автомобилист в Москве перемещался по городу 22 апреля без специального пропуска. Всего за неполные сутки выявлено 230 нарушителей, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«С 00:00 до 19:00, по дорогам Москвы передвигались 1 млн 510 тысяч автомобилей. Без пропуска — 230 тысяч машин — 15% от всех», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, пояснили в ведомстве, необходимый цифровой пропуск оформили 3 млн 900 тыс. московских автомобилистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 15 апреля в связи с распространением коронавируса введены цифровые пропуска для передвижения по городу.

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