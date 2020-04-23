Москва, , 00:19 — REGNUM Московский городской фонд ОМС (МГФОМС) уведомил все медицинские организации города, задействованные в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, об особенностях оплаты такой медицинской помощи. Об этом сообщает портал vademec.ru.

МГФОМС предупреждает медицинские организации Москвы о том, что обязательным условием оплаты медицинской помощи по коронавирусу станет доставка пациента бригадами скорой помощи и неотложной помощи. А вот если больной прибыл в медицинское учреждение самостоятельно, то МГФОМС не будет оплачивать лечение такого пациента, по-видимому даже в том случае, если у пациента найдут коронавирус.

В письме МГФОМС, которое разослано руководителям медицинских учреждений и страховых медицинских организаций 22 апреля, сказано, что медицинские услуги с кодом «коронавирусная инфекция типа 2019-nCov», «острая очаговая пневмония неосложненная», и «дыхательная недостаточность 1−2 степени с тяжелым течением» будут оплачиваться только в том случае, если пациент с таким диагнозом был доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой помощи. В реестре счетов медучреждение обязано будет указывать номер наряда вызова бригады. А вот если в реестре будет стоять плановая госпитализация или же пациент придет в медучреждение самостоятельно, то оказанные ему медицинские услуги оплачиваться фондом не будут.

При этом в одной из московских больниц пояснили, что в том случае, если пациента привезли в больницу родственники и у него по соответствующим показаниям острая дыхательная недостаточность, то медицинская помощь ему будет оказана в соответствии со статьей 11 323-ФЗ «Об охране здоровья». Согласно данному закону, медорганизация не может отказать пациенту в медпомощи, оказываемой в соответствии с программой государственных гарантий.

В целом, другие московские врачи отмечают, что доставка пациентов с подозрением на коронавирус только каретами «скорой помощи» оправдана, так как это нацелено на сдерживание распространения заболевания. Также это необходимо для оптимальной загрузки коечного фонда.