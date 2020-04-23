Мурманск, , 00:11 — REGNUM Число зараженных в Мурманской области выросло до 606 — за сутки положительный тест на SARS-CoV-2 подтвердился у 97 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Главный очаг распространения инфекции по-прежнему находится на стройке «Новатэка» в Кольском районе, там выявлен 451 случай заражения. 91 случаев зарегистрировано в Кировско-Апатитской агломерации, 23 — в Мурманске. Коронавирус также обнаружен у жителей Оленегорска, Снежногорска, Полярного и других муниципальных образованиях региона.

В штабе также сообщили, что 61 пациент уже выздоровел и выписан из больницы, 542 человека находятся на лечении с CoViD-19. У семи жителей области получен положительный тест на SARS-CoV-2, результаты находятся на подтверждении.