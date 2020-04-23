Кейптаун, , 00:03 — REGNUM Группа пингвинов в отсутствие людей, соблюдающих режим самоизоляции, захватила опустевшие улицы пригорода Кейптауна в Южно-Африканской Республике. Об этом 22 апреля сообщает агентство Ruptly.

Пингвины вышли на улицы города, обезлюдевшего из-за введённых на время пандемии коронавируса ограничений. Видеокадры с храбрыми птицами, гуляющими по тротуарам, разместили сразу несколько пользователей в социальных сетях.

При этом специалисты из Южноафриканского фонда охраны прибрежных птиц отметили, что пингвины стараются держаться подальше от мест, где живут люди. Но, видимо, отсутствие людей и автомобилей на улицах, а также необычная для города тишина придали птицам смелости и они отправились «заявить свои права» на территорию.

Это не первый случай, когда дикие животные, обманутые необычной тишиной и отсутствием людей в период самоизоляции из-за угрозы коронавируса, выходят на улицы городов. Ранее ИА REGNUM сообщало о диких кабанах, которые были замечены на улицах крупного израильского города Хайфы.

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