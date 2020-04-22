Москва, , 23:55 — REGNUM В Москве порядка 15% автомобилистов передвигаются по городу без оформления цифровых пропусков. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«22 апреля, с 00:00 до 19:00, по дорогам Москвы передвигались 1 млн 510 тысяч автомобилей. Без пропуска — 230 тысяч машин (15% от всех)», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отмечается, уже более 3 млн 900 тысяч водителей в Москве привязали номера своих автомобилей к цифровым пропускам.

В департаменте напомнили, что в столице установлено более 2,5 тысячи комплексов фотовидеофиксации, с помощью которых сотрудники ГИБДД и МАДИ могут в режиме реального времени проверить наличие пропуска.