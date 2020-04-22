Эр-Рияд, 22 апреля 2020, 23:53 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии достигло 12 772, сообщили 22 апреля в саудовском минздраве.
За минувшие сутки количество выявленных случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 выросло на 1141.
Общее количество летальных исходов заражения коронавирусной инфекцией в Саудовской Аравии достигло 114, число излечившихся — 1812.
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