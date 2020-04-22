Вашингтон, , 23:46 — REGNUM Число зарегистрированных жертв коронавирусной инфекции в США составило 46 079 человек. Такие данные приводит сегодня, 22 апреля, Университет Джонса Хопкинса, который ведет в США статистику по коронавирусу на федеральном уровне.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США достигло почти 840 тысяч человек. Выздоровели с начала пандемии — 77 тысяч человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число подтвержденных зараженных коронавирусом в мире превысило 2,6 млн человек, погибли — 182 тысячи человек.