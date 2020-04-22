Прага, , 23:42 — REGNUM Магазины в Чехии могут полностью восстановить работу уже в следующем месяце, заявил 22 апреля чешский премьер-министр Андрей Бабиш, передаёт Чешское телевидение.

Это связано с тем, отмечает Бабиш, что эпидемиологическая обстановка в стране улучшается. Пока власти не планируют продлевать действие режима чрезвычайной ситуации, введённой до 30 апреля.

Напомним, власти Чехии планировали восстановить работу магазинов в первой декаде июня. Теперь эти сроки сдвигаются, если ситуация с пандемией не ухудшится, на две недели.

В Чехии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 7087, количество летальных исходов — 208, число излечившихся — 1989.

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