Москва, , 23:27 — REGNUM В Москве за сутки скончались ещё 27 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается 22 апреля в Telegram-канале столичного оперативного штаба.

Как уточняется, возраст умерших — от 38 до 90 лет. По информации штаба, у большинства пациентов имелись сопутствующие заболевания, в том числе гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз. 38-летний пациент страдал хроническим бронхитом.

Согласно последним данным, в Москве подтверждён уже 31 981 случай заражения коронавируом, 2548 из них выявлено за последние сутки. Скончались 288 пациентов, 2267 человек излечились и были выписаны из больниц.