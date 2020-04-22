Смоленск, , 23:22 — REGNUM Заражение коронавирусом подтверждено у одного их сотрудников перинатального центра в Смоленской области. Об этом стало известно 22 апреля на заседании регионального оперштаба, сообщила пресс-служба администрации региона.

«Среди сотрудников перинатального центра был выявлен пациент с COVID-19. Его оперативно изолировали, он проходит необходимое лечение. В настоящее время в учреждении осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекции. Введены жесткие карантинные меры, организована дезинфекция учреждения. Определен круг контактных лиц, которым проводится обследование на заражение коронавирусом. Ситуация под контролем», — сообщила начальник департамента по здравоохранению Елена Войтова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Смоленской области подтверждено 244 случая заражения коронавирусом, больше половины приходится на Вяземский район, где вспышка произошла в доме-интернате для пожилых и инвалидов.