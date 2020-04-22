Женева, Швейцария, , 23:21 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 2 471 136, сообщили 22 апреля в ВОЗ.

За прошлые сутки число заражённых, по официальным данным, составило 73 920, количество летальных исходов увеличилось на 6058.

Общее количество летальных исходов заражения коронавирусной инфекцией в мире достигло 169 006.

В ВОЗ указали на Европу как на территорию с максимальным числом скончавшихся людей с диагнозом COVID-19 и максимальным числом заражённых вирусом SARS-CoV-2.

На европейском пространстве скончались 109 952 человек, коронавирус выявлен за всё время у 1 219 486 человек. За минувшие сутки в Европе количество случаев заражения увеличилось на 32 302, а летальных исходов — на 3618.

На втором месте по количеству заражений находится Америка. На американском континенте количество выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 925 291, летальных исходов — 44 775. За сутки количество заражений выросло на 32 172, смертей — на 2089.

На третьем месте по количеству случаев инфицирования находится Восточно-Средиземноморский регион, где заражение подтверждено у 139 349 человек, скончались 6326.

Согласно статистике по отдельным странам, лидером по количеству подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией остаются Соединённые Штаты: 776 907. На втором месте находится Испания (204 178 случаев заражения), на третьем — Италия (183 957).

Далее следуют Германия (145 694 случаев заражения), Британия (129 048) и Франция (116 151).

В остальных странах количество подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2 не превышает 100 тысяч. В Турции число заразившихся, по официальным данным, достигло 95 591, в Иране — 84 802, в Китае — 84 287.

В России количество выявленных случаев заражения, по данным ВОЗ, достигло 57 999.

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