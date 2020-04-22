Орел, , 23:12 — REGNUM Сотрудников и пациентов психиатрической больницы в Орловской области проверяют на коронавирус. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков 22 апреля. Комментарий опубликовал советник губернатора Сергей Лежнев в своём телеграм-канале.

«Роспотребнадзор провёл исследование всех взятых проб. Предварительно у пятерых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Проведен дополнительный анализ каждого, полные результаты тестирования будут известны к утру. Ситуацию держу на личной контроле», — сказал Клычков.

Ранее стало известно, что коронавирус был подтверждён у пациента Орловской психиатрической больницы. В настоящее время в больнице проводятся карантинные мероприятия, временно изолированы 135 сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, всего по данным на утро 22 апреля в Орловской области подтверждено 238 случаев заражения коронавирусом, два пациента скончались. За последние сутки коронавирус подтвердили у 40 человек.