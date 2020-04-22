Бразилиа, 22 апреля 2020, 22:56 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 45 757, сообщили 22 апреля в бразильском минздраве.
За минувшие сутки количество выявленных случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Бразилии выросло на 2678, количество летальных исходов — на 165.
Общее количество летальных исходов вследствие заражения коронавирусом в Бразилии достигло 2906.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, бразильский президент Жаир Болсонару выразил надежду, что следующая неделя будет последней неделей карантина.
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