Тегеран, , 07:50 — REGNUM 22 апреля заместитель министра транспорта Ирана заявил, что 14 000 иранских граждан вернулись на родину из разных стран в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Шахрам Адамнеджад выступил перед журналистами и отметил, что первым шагом является подготовка протоколов для всех транспортных участков. По его словам, было выпущено 11 протоколов, призванных помочь остановить вспышку болезни. «Министерство транспорта было одним из первых органов, которые одобрили данные протоколы», — сообщил чиновник.

Адамнежад подчеркнул, что пропускная способность транспорта была ограничена, спрос упал примерно на 85 процентов, что позитивно сказалось на системе здравоохранения и негативно — на транспортной экономике. По его словам, возвращение иранских граждан из других стран является одной из самых важных принятых мер. При этом, чиновник подчеркнул, что большинство рейсов были пусты при отправлении.