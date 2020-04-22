Орел, , 22:28 — REGNUM Решение о введении электронных пропусков на территории Орловской области на данный момент не принималось, хотя потенциально такое решение не исключено. Об этом говорится в официальном комментарии правительства Орловской области в связи с появившейся информации Минкомсвязи о том, что регион вошёл в число тех, кто в числе первых подключится к федеральной платформе"Госуслуги.Стопкороновирус».

«Орловская область работает по всем сценариям возможного развития ситуации. В качестве потенциально возможного оперативного решения не может исключаться использование положительных практик других регионов в части контроля и ограничения передвижения в период карантинных мер. Система электронных спецпропусков может быть допущена к развертыванию в исключительной ситуации и только если правительством Орловской области будет принято соответствующее решение. На данный момент таких решений не принималось», — говорится в комментарии правительства регионе, который в своём телеграм-канале опубликовал советник губернатора Сергей Лежнев.

«В настоящее время такой программный цифровой продукт нами рассматривается как один из возможных элементов управления ситуацией в случае, если обстоятельства этого потребуют», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минкомсвязь сообщил о внедрении федеральной платформы выдачи цифровых пропусков в 21 субъекте Российской Федерации.

«В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа — Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области», — сообщили в ведомстве.