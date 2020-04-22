Мадрид, , 22:23 — REGNUM Введённый из-за пандемии режим повышенной готовности в Испании будет продлён до 10 мая 2020 г. Соответствующее решение вынес испанский Конгресс депутатов на заседании 22 апреля.

Напомним, Испания находится на втором месте после США по количеству подтверждённых случаев заражения коронавирусом, которых здесь порядка 205 тысяч. Летальных исходов инфицирования коронавирусной инфекцией здесь 21 282.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в РАН заявили, что Россия подошла близко к пику заболеваемости COVID-19.

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