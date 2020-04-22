Москва, , 22:17 — REGNUM Об отрицательной динамике по количеству госпитализаций пациентов с выявленным коронавирусом в Москве сообщил 22 апреля главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Проценко отметил отрицательную динамику по количеству госпитализаций в городе: больных поступает больше, чем выписывается. Такой вывод Проценко сделал на основании сводок, которые делает он лично и его коллеги из других больниц города.

Главврач больницы в Коммунарке пояснил, что в прошедшие дни в Москве шло активное открытие новых больниц и стационаров. Однако после небольшого спада нагрузка на работающие стационары вновь возросла.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России, по мнению доктора медицинских наук Татьяны Руженцовой, идёт стабилизация процесса распространения коронавируса, которой удалось достичь благодаря мерам самоизоляции.

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