Саранск, , 22:16 — REGNUM В Мордовии пожилым жителям республики, которым рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, оказывают помощь 32 мобильные бригады. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

В прошлом году регион закупил 32 автомобиля «Ларгус», «Веста» и «Газель» в рамках национального проекта «Демография» для доставки пожилых людей старше 65 лет, проживающих деревнях и селах, в медицинские организации. Сегодня эти автомобили используются в качестве транспорта мобильных бригад.

Такие бригады при необходимости доставляют пожилых граждан в медицинские учреждения, привозят товары первой необходимости не только пенсионерам, но и семьям с детьми-инвалидами, гражданам с ограниченными возможностями здоровья.

На этих машинах в I квартале для прохождения диспансеризации доставлено 2616 человек, а также 782 жителя республики получили различную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в Мордовии начал действовать с 18 марта. В числе прочего пожилым жителям республики рекомендуется ограничить выход на улицу с любой целью, поскольку именно граждане старше 65 лет входят в группу риска в случае заражения коронавирусной инфекцией, как и люди с хроническими заболеваниями.