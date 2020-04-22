Рига, , 22:16 — REGNUM В Риге, Лиепае и Резекне качество воздуха не отвечает стандартам, обозначенным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишет портал Diena. lv со ссылкой на отчёт, подготовленный министерством среды и регионального развития (VARAM) страны.

«В Риге в контексте загрязнения воздуха, мы говорим именно о центре. И хотя здесь относительно немного частных домов, в течение последних 15 лет никто не согласовывал эксплуатацию отопительных котлов на древесной щепе или гранулах», — сказал министр среды и регионального развития VARAM Юрис Пуце.

Отмечается, что в Риге качество воздуха не соответствует ещё и нормам Евросоюза. В этой связи VARAM подготовило план снижения вредных выбросов до 2030 года. Основными направлениями работы станут повышение энергоэффективности зданий, ограничение на использование загрязняющего воздух оборудования, соответствующая налоговая политика.