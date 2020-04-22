Москва, , 22:12 — REGNUM Эпидемия гриппа, наблюдавшаяся в России с января текущего года, завершилась. Об этом заявили 22 апреля в Научно-исследовательском институте гриппа Минздрава России.

Как отмечается, за период с 13 по 19 апреля заболеваемость гриппом и ОРВИ была ниже недельных эпидемических порогов по населению в целом и во всех возрастных группах.

«На этой неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в среднем по населению в целом составил 321,3 случая на 100 тысяч населения, что ниже недельного эпидемического порога на 55,2% и ниже постэпидемической базовой линии для гриппа и ОРВИ на 49,5%», — говорится в сообщении.

Таким образом, заключают в институте, эпидемия гриппа в России закончилась. Отмечается, что заболеваемость среди взрослого населения остаётся выше эпидемического порога лишь в 12 городах, в половине из которых превышение показателя является незначительным.

Напомним, ситуация по гриппу в России была признана эпидемической в конце января — начале февраля текущего года.