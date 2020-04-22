Москва, , 22:02 — REGNUM Эпидемия гриппа в России завершилась 19 апреля. Об этом говорится на сайте Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ.

Согласно опубликованным данным, заболеваемость гриппом в период с 13 по 19 апреля снизилась до 321 случая на 100 тысяч населения, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 406 случаев.

«Географическое распространение гриппа по территории России и в отдельных округах соответствует спорадическому уровню. Таким образом, эпидемия гриппа в России закончилась, однако заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что эпидемия гриппа началась в период с 27 января по 2 февраля.