Люберцы, Московская область, , 21:48 — REGNUM Коронавирусная инфекция выявлена у 60 сотрудников Люберецкой областной больницы в Московской области. Об этом сообщили 22 апреля в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«По имеющейся информации, из 2,9 тысячи сотрудников больницы у 60 выявлены случаи заболевания», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что к настоящему времени установлен круг лиц, контактировавших с инфицированным, все они находятся под медицинским наблюдением.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в оперативном штабе Московской области сообщили, что в регионе за сутки скончались ещё семь пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число умерших достигло 56 человек.

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