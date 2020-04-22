Белгород, , 21:42 — REGNUM Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в Белгородской области, сообщили 22 апреля в пресс-службе Минкомсвязи РФ. Регион подал заявку на подключение сервиса «Госуслуги.Стопкороновирус».

Белгородская область станет одним из семи регионов Центрального федерального округа, которые подключатся к федеральной платформе в рамках первой очереди внедрения. С помощью сервиса «Госуслуги.Стопкороновирус» работодатели смогут оформлять цифровые коды для своих сотрудников, а граждане получить разовые пропуски, указав причину выхода, конечное место назначения, привязать транспортное средство. Цифровой пропуск действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В департаменте цифрового развития региона телеграм-каналу «Белгород №1» пояснили, что систему спецпропусков будут развёртывать только в том случае, если правительством области будет принято соответствующее решение.