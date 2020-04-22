Рим, , 21:39 — REGNUM В Италии уже два дня отмечают рекордный рост количества людей, выздоровевших от коронавируса, сообщает 22 апреля агентство Ansa со ссылкой на данные департамента гражданской обороны.

По их информации, за последние 24 часа в Италии признаны исцелившимися 2943 человека.

Таким образом, в стране насчитывается 54 543 человека, выздоровевших от коронавируса.

Умерли от вызванных коронавирусом заболеваний 25 085 человек, из них за последние сутки скончались 437 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии вместе с умершими и излечившимися насчитывается 187 337 случаев заражения коронавирусом.

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