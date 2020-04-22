Орел, , 21:32 — REGNUM Запрет на работу без средств индивидуальной защиты ввели для водителей общественного транспорта и такси в Орловской области, сообщила 22 апреля пресс-служба облправительства.

«На сегодняшний день возможным источником распространения новой коронавирусной инфекции является общественный транспорт», — прокомментировал решение губернатор Андрей Клычков.

Теперь водители пассажирских транспортных средств обязаны использовать средства индивидуальной защиты — одноразовые маски, перчатки, а также проводить регулярную обработку рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками.

Кроме того, легковые такси не смогут осуществлять перевозки, если средствами индивидуальной защиты не пользуются не только водители, но и пассажиры.