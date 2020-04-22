Москва, , 20:44 — REGNUM МВД РФ временно освободило трудовых мигрантов, осуществляющих свою деятельность в Москве, от уплаты за патент и за разрешение на работу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по г. Москва.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» течение срока действия разрешений на привлечение и использование иностранных работников, разрешений на работу и патентов, срок действия которых истекает в период с 15 марта 2020 г. по 15 июня 2020 г., приостанавливается до окончания указанного 90 дневного периода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанный период не требуется продлевать сроки действия разрешений на работу и патентов, а также производить оплату авансового платежа по налогу на доходы физических лиц.

В ведомстве подчеркнули, что иностранцы, находящиеся на территории страны и не имеющие разрешения на работу или патента, вне зависимости от цели въезда в период с 15 марта 2020 г. по 15 июня 2020 г. могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений на работу или патентов.