Вологда, , 20:38 — REGNUM Вологодские власти определят размер выплаты донорам крови с антителами на коронавирус SARS-CoV2 к 27 апреля. Соответствующее поручение, как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, дал губернатор региона Оле Кувшинников.

Речь идет об использовании плазмы крови с уже выработанными антителами, полученной от переболевших. Напомним, по данным московского Клинического комитета по COVID-19, переливание плазмы с антителами на коронавирус считается одним из наиболее перспективных способов лечения при отсутствии вакцины.

Добавим, сейчас в регионе выявлено 120 заболевших, за последние сутки прирост составил шесть человек, в том числе первый случай зафиксирован в Грязовецком районе. По уровню заболеваемости COVID-19 Вологодчина находится на 63 позиции среди субъектов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве донорам крови с антителами на коронавирус будут выплачивать 1250 рублей за 150 мл плазмы, либо 5 тыс. рублей за 600 мл. При этом объём разовой донации должен быть не менее 300 и не более 600 мл.