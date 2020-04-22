Исламабад, 22 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Пакистане достигло 10 076, сообщили 22 апреля в пакистанском правительстве.
За минувшие сутки количество выявленных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Пакистане увеличилось на 327, количество летальных исходов — на три.
Самым «инфицированным» районом, по официальным данным, остаётся провинция Пенджаб (более четырёх тысяч инфицированных), в столице Пакистана 194 случаев заражения.
Общее количество летальных исходов в Пакистане достигло 212, число излечившихся — 2156.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля пакистанский премьер-министр Имран Хан сдал тест на SARS-CoV-2.
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