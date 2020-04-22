Воронеж, , 20:30 — REGNUM Тендер на проведение «сероэпидемиологического (биоповеденческого) исследования в ключевой группе населения — мужчин, практикующих секс с мужчинами в г. Воронеже», объявленный ранее, отменён, причиной в департаменте здравоохранения правительства Воронежской области назвали «хайп в СМИ». Соответствующий комментарий появился на сайте департамента 22 апреля.

Как пояснили в пресс-службе департамента, специальные сероэпидемиологические исследования проводятся в каждой из групп риска по заболеваемости ВИЧ в рамках профилактики распространения инфекции. Как уточняется, исследования выполняют социально ориентированные некоммерческие организации, которые организуют консультирование, неинвазивное тестирование на ВИЧ, обучение методике дальнейшего самотестирования и способам профилактики ВИЧ.

«В 2019 году одной из новых для нашей области ключевых групп по распространению ВИЧ-инфекции стали мужчины, имеющие секс с мужчинами. В последние годы отмечается стабильный рост числа заразившихся ВИЧ именно при однополых контактах. Биоповеденческое исследование, проведенное Центром СПИД в прошлом году, выявило высокую долю рискованных практик среди мужчин, предпочитающих однополый секс — 5%-й уровень инфицирования свидетельствует о развитии концентрированной эпидемии в этой ключевой группе. Исследование помогло в разработке мер по снижению распространения ВИЧ-инфекции на территории региона», — уточнили в пресс-службе.

«Очередные исследования планировались во 2−3 кв. текущего года в рамках областной межведомственной программы по профилактике ВИЧ-инфекции. В связи с вмешательством СМИ в работу медиков по профилактике ВИЧ-инфекции торги не состоятся», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объявление о проведении электронного аукциона на «оказание услуг по организации и проведению сероэпидемиологического (биоповеденческого) исследования в ключевой группе населения — мужчин, практикующих секс с мужчинами в г. Воронеже» было размещено на портале госзакупок 17 апреля, организацией, осуществляющей размещение закупки, указано управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области, заказчиком — областной центр профилактики и борьбы со СПИД. Начальная цена на оказание услуг по контракту была заявлена в сумме 248 тыс. 500 рублей.

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