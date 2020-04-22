Вологда, , 20:28 — REGNUM На Вологодчине начали готовиться к введению пропускного режима на границе из-за распространения коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«За основу будет взят опыт Москвы и Московской области с возможностью использования приложения, разработанного Минкомсвязью для оформления и выдачи пропусков. Развернуть эту систему могут в любой момент», — говорится в сообщении правительства.

Напомним, в Вологодской области подтверждены 120 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вологодские власти ужесточили контроль над приезжающими в регион.