Москва, , 20:27 — REGNUM В 21 российском регионе планируется внедрить платформу для выдачи пропусков в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минкомсвязи.

«По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта Российской Федерации на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков. Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи», — говорится в сообщении.

К данной системе в первую очередь подключатся семь регионов Центрального федерального округа — Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области, а уже с 27 апреля начнётся внедрение платформы в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

Согласно сообщению, работодатели смогут подать списки работников для получения цифровых пропусков через личный кабинет на Едином портале госуслуг. После одобрения списков QR-коды будут направлены работникам в личные кабинеты на Едином портале госуслуг, а также на их электронную почту.

Рядовые граждане смогут получить разовый пропуск через приложение «Госуслуги.Стопкороновирус». Цифровой пропуск будет действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.