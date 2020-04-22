Тверь, , 20:17 — REGNUM Готовность нового детского сада в микрорайоне «Южный» города Твери, построенного в рамках реализации национального проекта «Демография», проверил 22 апреля губернатор Тверской области Игорь Руденя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, в настоящее время детсад полностью готов к приёму детей, группы уже сформированы.

«Для жителей Твери и микрорайона «Южный» это позитивное событие. Сад отвечает самым высоким требованиям по техническим характеристикам. При строительстве применялись современные материалы, энергосберегающие технологии, обеспечена безопасность детей и воспитателей. Во всех помещениях предусмотрена возможность дезинфекции помещений», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор осмотрел группы, музыкальный, спортивный залы, медицинский кабинет и пищеблок. Рядом со зданием оборудована парковка для детских средств передвижения, физкультурная площадка, игровые комплексы. Филиал детского сада №155, который расположен на Октябрьском проспекте, рассчитан на 100 мест — пять групп, в том числе две группы для детей ясельного возраста. В штат вошли 38 специалистов. Учреждение оборудовано всем необходимым для воспитания и обучения детей в безопасных условиях, включая системы видеонаблюдения, пункт охраны.

Глава региона обратил особое внимание на организацию безопасности дошкольников, подчеркнув, что такие решения необходимо перенимать при проектировании других дошкольных учреждений региона.

Губернатору продемонстрировали ролик-послание от будущих воспитанников. О своих буднях ребята смогут рассказывать в рамках интерактивного музея учреждения. Доступ будет открыт для родителей через QR-код.

Напомним, в Тверской области в 2019 году сдали новые детсады в посёлке Калашниково Лихославльского района на 110 мест и в Старице на 150 мест. В День знаний в 2019 году в Твери в рамках национального проекта «Образование» начал работу второй корпус школы №50 в микрорайоне «Юность» на 560 ученических и 80 дошкольных мест. В 2020 году ведйтся строительство семи детских садов в общей сложности на 840 мест: двух учреждений в Твери, по одному — в Торопце, Торжке, Лихославле, Калининском и Максатихинском районах. Также запланировано строительство еще четырех детских садов на 600 мест: двух в областном центре, по одному — в Калининском районе и Вышнем Волочке.