Москва, , 19:46 — REGNUM В России ежедневно используется более 12 млн масок, треть из которых на сегодняшний день закупается в Китае. Об этом сообщил 22 апреля министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

По его словам, в стране в настоящее время налажено производство более 8 миллионов масок в сутки, в том числе 3 миллиона медицинских. Ещё порядка 4−4,5 миллиона импортных масок ежедневно завозится из Китая по линии Минпромторга и коммерческих предприятий, сообщил министр.

Мантуров отметил, что к концу мая производство масок планируется наладить в Брянске, что позволит увеличить их ежедневный выпуск ещё на 2 миллиона. В случае если спрос на эту продукцию к тому времени понизится, Россия может приблизиться к покрытию потребностей за счёт собственного производства.