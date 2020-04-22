Курган, , 19:37 — REGNUM В Курганской области к вечеру 22 апреля подтверждено ещё два случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего за 22 апреля в Зауралье выявлено четыре новых случая SARS-CoV2. Трое прибыли из Москвы, ещё один — сотрудник детской больницы Красного креста, который контактировал с заражённым. Все четверо госпитализированы.

Напомним, это уже второй медицинский работник в Курганской области, заражённый коронавирусом.

По данным на 20:00 по местному времени (18:00 мск) 22 апреля в Курганской области насчитывается 24 заражённых коронавирусом, трое из них выздоровели.

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