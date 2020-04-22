Милан, Италия, , 19:17 — REGNUM По данным на вечер среды, 22 апреля, в Италии умерли 25 085 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 437, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Днем ранее показатель увеличился на 534.

Выздоровели 54 543 человек, за день этот показатель увеличился на 2943 (днем ранее — на 2723).

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 3370 (днем ранее — на 2729). В настоящее время заражены 107 699 человек — на 10 человек меньше, чем по данным за 21 апреля. Актуальное количество заражённых снижается третий день подряд (21 апреля — на 528 человек). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 187 327.