Скопье, , 19:08 — REGNUM Введённые в Северной Македонии на фоне пандемии ограничения решено смягчить, сообщили 22 апреля в правительстве страны.

Теперь совершеннолетним до 67 лет можно покидать свои дома: по будням с 5:00 до 19:00 (время местное), в субботу — 5:00 до 15:00 (время местное).

Людям старше 67 разрешён выход из дома по будням с 5:00 до 12:00 (время местное), в субботу — с 5:00 до 11:00 (время местное).

Тем, кому ещё не исполнилось 18 лет, разрешено покидать дома по будням с 13:00 до 19:00 (время местное) и в субботу — с 12:00 до 15:00 (время местное).

Напомним, в Северной Македонии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 1259, количество летальных исходов — 56, число излечившихся — 272.

Читайте ранее в этом сюжете: Спад эпидемии: в Македонии выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом