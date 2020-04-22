Оттава, , 18:50 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Канаде достигло 38 932, сообщили 22 апреля в канадском минздраве.

Больше всего заражённых коронавирусной инфекцией выявлено в провинции Квебек (более 20 тыс.) и в провинции Онтарио (более 12 тыс.).

Общее количество летальных исходов инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Канаде достигло 1871.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США количество летальных заражения коронавирусом превысило 45 тысяч.

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