Афины , 22 апреля 2020, 18:38 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Греции достигло 2408, сообщили 22 апреля в греческом минздраве.
Общее количество летальных исходов заражения коронавирусом в Греции достигло 121.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕС выделит три миллиарда евро странам на борьбу с последствиями пандемии. Греции будет выделено €150 млн.
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