Джакарта, 22 апреля 2020, 18:28 — REGNUM Ограничительные меры в столице Индонезии продлены до 22 мая 2020 г., передаёт 22 апреля Channel News Asia.
С соответствующим заявлением выступил глава Джакарты Аниес Басведан, отметивший, что для победы над пандемией нужно дисциплинированное следование советам специалистов.
Напомним, в Индонезии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 7418 (в Джакарте — 3383), количество летальных исходов — 635, число излечившихся — 913.
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