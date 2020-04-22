Нью-Йорк, США, , 18:21 — REGNUM Муниципальные власти Нью-Йорка намерены провести массовое тестирование на коронавирус, заявил 22 апреля на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио.

По его словам, необходимо проводить сотни тысяч тестов в день, так как в городе проживают 8,6 млн человек.

Мэр Нью-Йорка считает, что это позволит остановить пандемию. Для этого он намерен запустить в начале мая собственное производство тестов.

«Когда у нас будет много тестов, нам потребуется больше мест для тестирования. Общественные здания, а также другие подходящие места по всему городу будут превращены в эти пункты тестирования», — заявил де Блазио.

При этом он пообещал обеспечивать номерами в отелях тех, кто не может надлежащим образом изолироваться дома.

Как сообщало ИА REGNUM, Нью-Йорк остаётся одним из самых больших очагов коронавируса в США, которые, в свою очередь, остаются на первом месте по масштабам эпидемии коронавируса.

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