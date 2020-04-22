Бишкек, , 18:16 — REGNUM Объединения ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов Афганистана совместно с рядом общественных организаций Киргизии запустили акцию «Свеча в окне», приуроченную к 75-летию Великой Победы, передает «Kaktus.media».

Инициаторы мероприятия отмечают, что из-за пандемии коронавирусной инфекции пришлось перенести на более поздние сроки парад в честь Дня Победы и шествие Бессмертного полка.

«День Победы каждый киргизстанец считает священным праздником, и мы не может его не отметить. Мы предлагаем 9 мая в 21:00 зажечь в ваших окнах свечи памяти в честь тех, кто воевал и отдал жизнь за Родину», — подчеркивают они.

ИА REGNUM напоминает, что во время Великой Отечественной войны на фронт отправились около 365 тысяч жителей Киргизской ССР, из них почти 100 тысяч погибли.

Свыше 150 тысяч киргизстанцев награждены орденами и медалями. Из них 34 стали кавалерами Орденов Славы всех трех степеней и еще 72 удостоились звания Героя Советского Союза.