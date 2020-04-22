Нью-Дели, , 18:11 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Индии достигло 20 471, сообщили 22 апреля в индийском минздраве.

Уточняется, что больше всего заражённых (5221) выявлено в штате Махараштра, много инфицированных (2272) обнаружено и в штате Гуджарат. В столичном округе страны Дели зарегистрировано 2156 случаев заражения.

Общее количество летальных исходов заражения коронавирусом в Индии достигло 652, число излечившихся — 3959.

Напомним, в Индии карантинный режим продлён до 3 мая.

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