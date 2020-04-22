Тбилиси, , 18:02 — REGNUM Жители Марнеули, которые сегодня днем перекрыли дорогу из Марнеули в Шулавери, прекратили акцию и открыли дорогу после того, как договорились с представителями правительства о реализации накопившейся у них сельскохозяйственной продукции.

С митингующими встретились начальник штаба по управлению запасами министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Тенгиз Каландадзе, советник премьер-министра по вопросам регионального управления Созар Субари и губернатор Квемо Картли Шота Рехвиашвили.

Они пообещали сельским жителям содействие в сбыте урожая овощей, который крестьяне из-за карантина и чрезвычайного положения не могут вывезти на рынок. Населению сообщили, что компания, которая и несколько дней назад закупала у них овощи, продолжит закупки. Удалось достичь договоренности и по закупочной цене.

«Пока договорились о закупке огурцов. Трайлеры уже в пути. Что касается цены, в переговоры по цене мы не вмешиваемся, ее решают два частных субъекта. Закупочная цена составляет 1 лари за килограмм», — сообщил журналистам грузинских телекомпаний Каландадзе.

Созар Субари сделал акцент на том, что оппозиция в лице «Национального движения» и «Европейской Грузии» попыталась использовать накопившиеся у населения проблемы в собственных политических целях, но подчеркнул, что народ обязательно даст ответ оппозиции на предстоящих нынешней осенью выборах.

«Соглашение достигнуто. В каждое село, в каждую семью приедет машина дистрибьюции, которая загрузит тамошнюю продукцию и повезет ее в Тбилиси, Кутаиси, другие уголки Грузии. Немаловажно и то, что компания закупает продукцию по цене 1 лари, и надбавка составляет около 5−7 тетри. Но надо понимать, в какой ситуации всем приходится работать», — заявил журналистам работающих в Марнеули телекомпаний советник премьер-министра.

Как сообщалось ранее, 22 апреля в Марнеули проходила акция, организованная активистами «Национального движения» и «Европейской Грузии», в которой принимали участие жители сел региона. Они требовали снятия ограничений на передвижение, обеспечения их продовольствием и предоставления возможности сбыта своей продукции. В знак протеста участники акции под руководством оппозиции перекрыли дорогу Марнеули-Шулавери. Комментируя участие в акции своих соратников, лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия в парламенте Грузии заявил, что активисты его партии «пытаются успокоить митингующих и помочь им решить проблемы».