Кишинёв, 22 апреля 2020, 17:55 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Молдавии достигло 2778, сообщили 22 апреля в молдавском минздраве.
В стране в течение последних суток выявлены ещё 164 случая инфицирования вирусом SARS-CoV-2.
Общее количество летальных исходов заражения коронавирусом в Молдавии достигло 75, число излечившихся — 560.
Напомним, в стране действует режим чрезвычайного положения.
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