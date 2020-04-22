Москва, , 17:50 — REGNUM Предложение распространить систему цифровых пропусков на все регионы России выдвинул мэр Москвы Сергей Собянин 22 апреля в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции с участием глав субъектов.

Патруль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Собянин напомнил, что в Москве с 22 апреля введён автоматический контроль за передвижениями граждан. Сложная работа по внедрению системы контроля проводилась в течение полутора недель администрацией города совместно с Минкомсвязью, она уже внедряется в общегородских масштабах.

Мэр Москвы заявил, что подобную систему надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие, для контроля переезда граждан на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы видеть, кто и в каком объёме перемещается.

Собянин пригласил к совместной работе над мерами по сдерживанию и самоизоляции, в частности к работе над введением системы цифровых пропусков, глав регионов России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении автоматизированной системы проверки цифровых пропусков в Москве с 22 апреля. Сама система была запущена с 15 апреля.

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