Лондон, , 17:39 — REGNUM Количество умерших от болезней, вызванных коронавирусом, в Британии за последние сутки увеличилось на 759 человек, сообщает 22 апреля минздрав страны.

Флаг Великобритании Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Общее число смертей от COVID-19 достигло 18 100, а заражёнными коронавирусом признаны 133 495 человек.

Отмечено, что это некоторое снижение числа погибших, так как днём ранее скончались 823 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения 11 марта официально признала вспышку коронавирусной инфекции пандемией.

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