Владимир, , 17:32 — REGNUM Во Владимирской больнице 16 апреля скончался водитель Областной психиатрической больницы №2, у которого было подтверждено заражение коронавирусом, сообщила ГТРК «Владимир» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

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Пациент находился на больничном и был госпитализирован 15 апреля после резкого ухудшения состояния.

«Данный случай не вошел в статистику по COVID-19 по Суздальскому району в связи с тем, что инфицированный не являлся жителем данной административно-территориальной единицы», — пояснили в пресс-службе.

Мужчина не контактировал с пациентами психиатрической больницы, там случаев заражения коронавирусом нет. 30 сотрудников больницы, которые с ним контактировали, отстранили от работы и поместили на карантин. Больница временно перестала принимать новых пациентов, к уже госпитализированным перестали пускать посетителей.

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