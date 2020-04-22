Владикавказ, , 17:20 — REGNUM Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров закрыл свой аккаунт в соцсети Instagram. Для того чтобы получить доступ к нему, теперь необходимо подписаться.

Вячеслав Битаров Alania.gov.ru

Стоит отметить, что подписчиками страницы руководителя РСО-Алании являются в настоящее время 122 тыс. человек. Еще вчера страница Битарова была доступна для всех пользователей соцсети Instagram. О причинах, по которым он принял решение о закрытии аккаунта, можно только догадываться.

Одной из популярных версий, в частности, является то, что появилось много негативных комментариев после несанкционированного митинга, прошедшего во Владикавказе 20 апреля. Его участники поднимали вопросы о несостоятельности местных властей в условиях введенного режима полной самоизоляции в связи с коронавирусом и требовали отставки главы РСО-Алании и правительства, о чем сегодня, 22 апреля, сообщили в СКР по региону.

Между тем вчера, 21 апреля, глава республики в ходе совещания с членами правительства, представителями МВД и руководителями муниципалитетов заявил о том, что ситуация в регионе находится под полным контролем.

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