Воронеж, , 17:14 — REGNUM Воронежская область испытывает сложности с обеспечением аппаратами искусственной вентиляции легких, об этом губернатор Александр Гусев сообщил 22 апреля в ходе беседы с президентом Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

Гусев доложил, что до 25 апреля в регионе будет развёрнуто 1686 коек в соответствии с нормативами Минздрава, на 1180 из них будет подаваться кислород. На данный момент развёрнуто 1306 коек, аппаратами ИВЛ оборудованы 227 коек, подачей кислорода — 804.

«Безусловно, есть некоторый дефицит с обеспечением аппаратами искусственной вентиляции легких. Что мы для этого делаем, чтобы снизить нехватку. У нас заключен договор на поставку 52 аппаратов в мае. И нам подтверждают поставщики, что эта поставка будет обеспечена. И дополнительно спасибо Министерству промышленности и торговли, мы с ними договорились о поставке еще 81 аппарата в мае, в том числе это будут аппараты, которые восстановлены по договорам с предприятиями Ростеха, отремонтированы», — добавил Гусев.

Губернатор также признал «некоторую напряжённость» с обеспечением средствами индивидуальной защиты, однако заверил президента, что медперсонал защитой будет обеспечен.