Москва, 22 апреля 2020, 17:12 — REGNUM В Москве ситуация с распространением коронавируса стабильная с небольшим ростом, считает врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Об этом он заявил 22 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
В свою очередь, политолог Дмитрий Абзалов добавил, что Москва и другие регионы будут по-разному выходить из карантина.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РАН Александр Сергеев сказал, что на сегодняшний день Россия находится недалеко от пика заболеваемости COVID-19.