Москва, , 17:12 — REGNUM В Москве ситуация с распространением коронавируса стабильная с небольшим ростом, считает врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Об этом он заявил 22 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Ситуация стабильная, и это надо сказать однозначно. Стабильность с небольшим ростом. Это что касается Москвы. Надо отделять Москву и регионы», — сказал он.

В свою очередь, политолог Дмитрий Абзалов добавил, что Москва и другие регионы будут по-разному выходить из карантина.

«То, что будет происходить в Москве, в регионах будет происходить с некоторым запасом в несколько недель. По тем данным, которые есть сейчас, по той математической модели, которая построена, в Москве, если не будет новых вспышек, в начале мая мы входим на плато, находимся там и начинаем спускаться», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РАН Александр Сергеев сказал, что на сегодняшний день Россия находится недалеко от пика заболеваемости COVID-19.